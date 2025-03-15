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Manavgat’ta Kaza, Yaralanan Yok

ANTALYA’DA KAZA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan kavşak kazasında, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda kimse yaralanmadı. Olay, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Hasan Gök yönetimindeki 07 L 3312 plakalı otomobil, Meryem Kaya’nın kullandığı Volkswagen marka 42 HY 384 HTA plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

OTOMOBİL İÇİNDE ŞAŞIRTAN MANZARA

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazanın ardından, otomobil sürücüsünün araç içerisinde uzun bir süre oturup üst üste sigara içtiği gözlendi. Kazadan sonra direğe çarparak durabilen otomobilin içinin ise başta ön koltuklar olmak üzere çöp ve hurdalarla dolu olduğu dikkat çekti.

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