Manavgat’ta Kazadan Sonra Kaybolan Kadın Bulundu

OLAY YERİNDE BULUNAMADI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, otomobiliyle kaza yapan bir kadın, jandarma ve trafik ekiplerinin tüm aramalarına rağmen olay yerinde ve çevresinde bulamadı. Sürücünün yakınlarına ulaşan jandarma ekipleri, kadının “meme ve rahim kanseri olduğunu, artık yaşamak istemediğini” ifade ettiğini belirledi. Jandarma, Komando, JAK, İtfaiye, AFAD ekipleri ve arama köpekleri tarafından yapılan gece boyunca süren arama çalışmalarında kayıp kadın bulunamadı. Olaydan bir gün sonra, kadın sürücü, Sarılar Mahallesinde bir arkadaşının ihbarı üzerine bulundu.

KAZA İHBARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİLER

112 Acil Çağrı Merkezine gelen Manavgat-Akseki D-695 Karayolunda, Manavgat Gençler Mahallesinde Akseki istikametine giden bir otomobilin tek taraflı kaza yaptığı ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, 07 JZ 035 plakalı aracı tek taraflı kaza yapmış olarak buldu. Araç içerisinde, sürücüye ait olduğu değerlendirilen, kimlik ve eşyaların bulunduğu bir çanta yer aldı, ancak aracı kullanan kişi tüm aramalara rağmen ortaya çıkmadı. Araçta bulunan kimlikten kaza yapan Ela Ç’nin yakınlarına ulaşan jandarma ekipleri, onun “meme ve rahim kanseri olduğunu, artık yaşamak istemediğini” ifade ettiğini bildirdi. İntihar etmiş olabileceği ihtimali üzerine, olay yerine tüm ilgili ekipler sevk edildi.

24 SAAT SONRA BULUNDU

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren aramalardan herhangi bir sonuç alınamadı. Olayın üzerinden tam 24 saat geçtikten sonra, Sarılar Mahallesinde yaşayan bir vatandaş, kaza yapan Ela Ç’nin arkadaşı olduğunu ve onun kendisine ait evde bulunduğunu bildirdi. Bu ihbar üzerine ekipler verilen adrese yöneldi ve Ela Ç’yi alarak Merkez Jandarma Karakoluna getirdi. Ela Ç’nin yakınlarına söylediği gibi ciddi bir hastalığının olmadığı, kazanın ardından otostop yaparak Manavgat’a geldiği ve Sarılar Mahallesindeki arkadaşının evine gidip uyuduğu öğrenildi.