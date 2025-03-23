Manavgat’ta Minibüs Otomobile Çarptı, 3 Yaralı

KAZA VE YARALILAR

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, yolcu minibüsü otomobile arkadan çarptı. Bu kazada minibüste bulunan 2’si Alman turist olmak üzere 3 yolcu yaralandı. Kaza, Manavgat Köprüsü üzerinde gerçekleşti.

KAZA ANI VE OLAY YERİ

Edinilen bilgilere göre, Antalya Caddesi yönünden İbrahim Sözen Caddesi istikametine doğru seyreden Mustafa E. idaresindeki 15 DZ 224 plakalı Fiat marka otomobile, aynı yönde ilerleyen Nuri Ö.’nün kullandığı 07 J 2193 plakalı Karsan marka yolcu minibüsü arkadan çarptı. Bu kaza sonucunda minibüste yer alan yolculardan Leyla İ., Alman uyruklu Lampe U. ve Katz I. yaralandı.

Manavgat Köprüsü’nün tek şeridi, kazanın ardından araç trafiğine kapandı. Bu durum, köprünün her iki tarafında uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açtı. Ambulansın olay yerine ulaşmasında zorluklar yaşandı. Yaralılar, minibüsten indirilerek yol kenarında yatırıldı ve 112 sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Diğer yandan, kazayı izlemek için olay yerine gelen çok sayıda vatandaş, tarihi Manavgat Köprüsü üzerinde ilginç görüntüler oluşturdu.