Manavgat’ta Motosiklet Kaza Geçirdi

OTOMOBİLLE ÇARPAN MOTOSİKLETTE İKİ YARALI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir motosiklet trafik kazası yaşandı. Total Kavşağı Çakal Deresi mevkisinde, Aysu Türkan Öztürk’ün kullandığı 07 BPU 232 plakalı motosiklet, Ejder Aksak’a ait 07 BGR 343 plakalı otomobile çarptı.

KAZADA YARALANANLAR

Kaza sonucunda motosikletten düşen Aysu Türkan Öztürk ve yanında bulunan yolcu Yusuf Şükrü Keser yaralandı. Olayı gören vatandaşlar derhal durumu yetkililere bildirdi. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İlk müdahale olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi.