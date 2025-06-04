Manavgat’ta Motosiklet Kaza Yaptı

KAZA MANAVGAT’TA MEYDANA GELDİ

Manavgat’ta bir kavşakta otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hafif yaralanıyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, kazanın motosiklet sürücüsünün dikkatsiz dönüş manevrası neticesinde gerçekleştiğini gösteriyor. Kaza, Manavgat ilçesinin Kavaklı Mahallesi’nde, Şeyh Şamil Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Keramettin E. idaresindeki 07 LMV 25 plakalı otomobil, kavşağa girdiği esnada karşı yönden gelen Hakan A. yönetimindeki 07 AIB 204 plakalı motosikletle çarpışıyor. Bu çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü hafif yaralanıyor. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Hakan A.’yı ayakta tedavi ediyor.

SABIT GÜVENLİK KAMERALARI

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan bu trafik kazası, motosiklet sürücüsünün dikkatsiz bir şekilde dönüş yapmasıyla meydana geliyor. Olayın detayları, kaza anının görüntüleri ile daha net bir şekilde gözler önüne seriliyor.