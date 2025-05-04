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Manavgat’ta Motosiklet Kaza Yaptı

MANAVGAT’TA MOTOSİKLET KAZASI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Kaza, Manavgat ilçesi Side Mahallesi Çakalderesi Kavşağı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Antalya-Alanya D-400 karayolunda Alanya yönüne doğru ilerleyen B.B. yönetimindeki 07 BEN 832 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırım taşına çarparak devrildi.

KAZAAN SONUCU SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Kazayı fark eden çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücü B.B.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı, ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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