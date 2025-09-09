Haberler

Manavgat’ta Motosiklet Kazası, İki Yaralı

ANTALYA’DA KAZA SONUCU AĞIR YARALANANLAR

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında motosikletteki iki kişi ağır yaralandı. Mustafa K. A’nın kullanmış olduğu 07 BZD 902 plakalı motosiklet, Alanya-Antalya D-400 kara yolu Sanayi Köprülü Kavşağı’nda, aynı yönde ilerleyen ve plakası bilinmeyen bir otomobille çarpıştı.

ÇARPIŞMA SONUCU YOLCU SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü ve yolcu N.A.A. yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yapılan kontrollerin ardından yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazanın ardından otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Diyarbakır’da 82 Okula Destek Verildi

Çermik'te hayırseverler, 82 okulda öğrencilere kırtasiye ve çanta temin etti. İstanbul Çermikliler Derneği'nin öncülüğündeki bu yardım, eğitime önemli bir destek oldu.
SANA, İsrail Hava Saldırılarını Duyurdu

Suriye'nin resmi ajansı, İsrail'in ülke genelinde hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları egemenliğe saldırı olarak nitelendirdi. Yıl içinde 97 saldırı gerçekleşti.

