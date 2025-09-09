Manavgat’ta Motosiklet Kazası, İki Yaralı

ANTALYA’DA KAZA SONUCU AĞIR YARALANANLAR

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında motosikletteki iki kişi ağır yaralandı. Mustafa K. A’nın kullanmış olduğu 07 BZD 902 plakalı motosiklet, Alanya-Antalya D-400 kara yolu Sanayi Köprülü Kavşağı’nda, aynı yönde ilerleyen ve plakası bilinmeyen bir otomobille çarpıştı.

ÇARPIŞMA SONUCU YOLCU SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü ve yolcu N.A.A. yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yapılan kontrollerin ardından yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazanın ardından otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı bildirildi.