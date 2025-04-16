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Manavgat’ta Motosiklet Kazası Meydana Geldi

ANTALYA’DA MOTOSİKLET KAZASI YAŞANDI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Çakalderesi yönünden şehir merkezi yönüne seyir eden Emirhan G.’nin kullandığı 07 BYG 895 plakalı motosiklet, eski toptancı haline yaklaştığı sırada aynı yönde ilerleyen ve yaya geçidine dönmeye çalışan Tacettin T. idaresindeki 07 LLR 31 plakalı motosikletle çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yola savrularak yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine ulaştı. Yaralı sürücüler Emirhan G. ve Tacettin T., 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.

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