Manavgat’ta Motosiklet Kazası Oldu

KAZA ANINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Manavgat ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntüleri, kazanın nasıl meydana geldiğini saniye saniye kaydetti. Olay, römorklu motosiklete hızla gelen bir motosikletin çarpmasıyla gerçekleşti. Kaza, Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi.

ÇARPISMA DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Antalya yönünden Manavgat yönüne seyir halindeki C.T.’nin kullandığı 07 BED 901 plakalı motosiklet, Hatipler Mahallesi sınırlarında geri dönmekte olan O.G.’nin kullandığı yük dolu römorklu 07 LCE 29 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın şiddeti nedeniyle, C.T. motosikletten havaya fırlayıp sürüklendi ve yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Yaralı, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı. Kaza ile ilgili incelemeler sürüyor.