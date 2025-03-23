Manavgat’ta Motosiklet Kazası: Sürücü Belgesiz Çıktı

KAZA DETAYLARI VE SONUÇLARI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen bir kazada, kırmızı ışık ihlali yapan bir motosiklet ile bir kamyonet çarpıştı. Kazada motosikletin üzerinde bulunan iki kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayın ardından Manavgat Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazanın detaylarını incelemek üzere harekete geçti. Yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün belgeye sahip olmadığı belirlendi. Kaza, Gündoğdu Bulvarı’nda gerçekleşti.

KAZA ANI VE YARALILAR

Edinilen bilgilere göre, Faruk S. isimli sürücü, Şehit Ahmet Öztürk Caddesi’nden gelirken Antalya-Manavgat D-400 Karayolu üzerindeki Gündoğdu Mahallesi ışıklı kavşağında Antalya istikametine dönüş yapıyordu. Bu sırada, Manavgat istikametine seyir halinde olan Arda T.’nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda motosiklet sürücüsü Arda T. ve yolcu Abdullah Ö. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Abdullah Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza sonrasında yapılan incelemelerde motosikleti kullanan Arda T.’nin sürücü belgesinin olmaması dikkate alındı. Kendisine 18 bin 677 TL, motosiklet sahibine 18 bin 677 TL ve motosikletin plakasının takılı olmaması nedeniyle de 15 bin 712 TL olmak üzere toplamda 53 bin 66 TL para cezası uygulandı. Olay, motosikletin belgelerinin eksik olduğunu gözler önüne serdi.