Manavgat’ta Motosiklet Kazası Yaşandı

KAZA MANAVGAT’TA MEYDANA GELDİ

Manavgat ilçesinde hareket halinde olan bir motosiklet, akaryakıt istasyonuna dönmekte olan hafif ticari araca arkadan çarparak kaza yapıyor. Kaza, Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda gerçekleşti.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Hüseyin M.’nin kullandığı 07 AUN 224 plakalı motosiklet, Aşağı Işıklar Mahallesi sınırlarında aynı yönde ilerlerken, yolun sağındaki akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan Hatice Ö.’nün kullandığı 06 FL 5543 plakalı hafif ticari araca çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrasında yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Mutlu, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.