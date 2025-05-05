Manavgat’ta Motosiklet Kazasında 1 Yaralı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Manavgat ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Side Mahallesi Kemer Caddesi 1561 Sokak kesişiminde gerçekleşti. Anıl Ö.’nün kullandığı 07 BVT 021 plakalı motosiklet, sol taraftaki yaya geçidine dönmek isteyen Cevdet K.’nin hakimiyetindeki 07 HEP 39 plakalı motosiklete çarptı.

YARALININ HASTANEYE KALDIRILMASI

Kazanın ardından yaralanan Cevdet K., olay yerinde 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza sonrası kontrol gerçekleştirdi ve yaralı motosiklet sürücüsünün ehliyetinin yetersiz olduğunu, motosikletin sigorta ve muayenesinin bulunmadığını tespit etti.

CÜZDAN YANITLIYOR

Sürücüye toplamda 12 bin 428 TL para cezası uygulanırken, motosiklet yediemin otoparkına teslim edildi.