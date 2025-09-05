Haberler

Manavgat’ta Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

KAZA DETAYLARI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Tofaş otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralanıyor. Kaza, Manavgat Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Aysel K.’nin kullandığı 07 ABB 97 plakalı Tofaş marka otomobil, Gürkan A.’nın kullandığı 06 ETR 609 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, kazanın ardından sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahaleleri sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CEZA VE İNCELEME

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kazaya karışan sürücülerle ilgili kontroller gerçekleştirdi. Motosiklet sürücüsünün, sürücü belgesinin olmadığı ve kask takmadığı tespit edildi. Bu durum üzerine 19 bin 651 TL para cezası uygulandı. Kazanın sebeplerine dair inceleme başlatıldığı bildirildi.

Çorlu’da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

Çorlu'da gerçekleştirilen bir operasyonda 30 kilo 365 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Uyuşturucunun değeri 20 milyon lira olarak belirlendi.
Samsun’da Kırtasiye Denetimleri Yapıldı

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim yılı öncesinde kırtasiye malzemeleri ve okul ürünleri üzerine denetim gerçekleştirdi, güvenlik ile fiyatları inceledi.

