Manavgat’ta Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

MANAVGAT İLÇESİNDEKİ KAZA
Manavgat ilçesinde, motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Olay, Emek Mahallesi 3040 sokakta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ömer Faruk Durmuş’un kullandığı 34 MMR 563 plakalı motosiklet, Emine Kübra Yılmaz yönetimindeki 07 HPU 28 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine ulaşan 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili detaylar inceleniyor.