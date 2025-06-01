Manavgat’ta Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

MOTOSİKLET KAZASI MANAVGAT’TA MEYDANA GELDİ

Manavgat’ta seyir halindeki motosiklet sürücüsü, önce yolun sağına dönmek isteyen hafif ticari araca ardından da bir beton duvara çarparak yaralandı. Kazanın anı bir işyerinin güvenlik kamerasında kaydedildi. Kaza, Manavgat ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI VE YARALI DURUMU

Cadde üzerinde ilerleyen Ferdun A. tarafından kullanılan 07 BUT 630 plakalı motosiklet, 5013 sokak kavşağına geldiğinde, sağa dönüş yapmak isteyen Mahmut A.’nın kullandığı 07 LBT 06 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, beton duvara çarparak devrildi ve yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazanın anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.