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Manavgat’ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

KAZA BİLGİLERİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza, Aşağı Işıklar Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Çeltikçi Mahallesi yönünde ilerleyen 17 yaşındaki Barış K.’nın kullandığı 07 BLD 107 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkan Candeniz D.’nin sürücüsü olduğu 07 AJH 510 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazanın sonucunda motosikletin sürücüsü Barış K. ve motosiklet yolcusunun 16 yaşındaki Seher Ç. yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

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