Manavgat’ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

KAZA ANINDA MÜDAHALE

Manavgat’ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir trafik kazası yaşandı. Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Kemalcan Köse’nin sürücüsü olduğu 07 ANV 667 plakalı otomobil ile Can Öktem’in kullandığı 07 BBN 982 plakalı motosiklet, iki sokak kesişiminde çarpıştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.