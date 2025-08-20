Manavgat’ta Motosikletle Kaçan Çocuklar Yakalandı

POLİS MEMURU TEKRAR GÖRÜNTÜLEDİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde görevden dönen bir polis memuru, önceki gün kendilerinden kaçan abartı egzoz takılı motosiklet kullanan 12 ve 14 yaşındaki iki çocuğu tekrar gördüğünde durdurdu. Motosikletlerini bırakarak kaçan çocuklar, kısa süre içinde yakındaki bir parkta yakalandı. Çocuklar, yakalandıklarında “Biz minibüsle geldik” diyerek kendilerini savundular. İlgili durumda, iki çocuğun babalarına toplamda 70 bin 114 TL para cezası kesildi.

MOTOSİKLET KULLANIMI VE CEZALAR

Manavgat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde, polis memuru bir gün önce gelen ihbar üzerine durdurulmak istenen çocukların aynı bölgede abartı egzozlu motosikletlerle yine çevreye rahatsızlık verdiğini gördü. Tehlikeli bir şekilde park alanında motosiklet kullanan çocuklar, motorları bırakarak kaçmaya çalıştı. Bölgeye intikal eden polis ekipleri, çocukları yakındaki bir parkta bularak motosikletlerin başına geri getirdi. Çocuklar, mahalle sakinlerinin tepkileri üzerine motosikletlerin kendilerine ait olduğunu kabul ettiler.

CEZA VE MİLLİYETİ KONTROLÜ

Yapılan kontrollerde, M.K.T. (14) ve A.A.K. (12) isimli çocukların sürücü belgeleri bulunmuyor, motosikletlerin aynaları takılı değil, kaskları yoktu. Ayrıca, motosikletlerden birinin plakasının eksik olduğu, diğerinin plakasının katlanabilir olduğu, biri için de abartılı bir egzoz kullanıldığı tespit edildi. Buna ek olarak, çocukların babalarına toplamda 70 bin 114 TL para cezası kesildi ve motosikletler yediemin otoparkına çekildi. 12 yaşındaki A.A.K.’nın babasına daha önce 7-8 kez ceza kesildiği ve motosikletinin de 7-8 kez otoparka götürüldüğü öğrenildi.