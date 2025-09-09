Manavgat’ta Motosikletli Silahlı Saldırı Yaşandı

OLAYIN GEÇİŞ YERİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iş yerinin önünde oturan iki kişiye motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıda iki kişi ile iş yerinin önünden geçen Rus uyruklu bir kadın turist yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Evrenseki turizm bölgesinde meydana geldi.

SALDIRININ DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, 20. Sokak’ta bir iş yerinin önüne motosikletle gelen maskeli iki kişi, butik ve ayakkabı-çanta satışı yapan iş yerinin önünde oturan Cumali A. ve Hacı Bayram A.’ya saldırdı. Bu kişiler isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, o esnada iş yerinin önünden geçmekte olan Rus turist Tatyana Ruppert S. de ayağından yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi olay yerine intikal etti.

YARALILARIN DURUMU

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Cumali A. ve Hacı Bayram A.’nın durumlarının ağır olduğu belirtildi. Olay yerinde gelen jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olayın şüphelilerini tespit etmeye çalıştı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede çalışmalar yürüttü. Ayrıca, saldırganların olay yerinden motosikletle kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.