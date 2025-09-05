Haberler

Manavgat’ta Motosikletli Yaralandı

KAZA VE YARALANMA BİLGİLERİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen trafikteki kazada, Tofaş marka otomobille çarpışan bir motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay, Manavgat Caddesi üzerinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Aysel K. yönetimindeki 07 ABB 97 plakalı Tofaş otomobili, Gürkan A. tarafından kullanılan 06 ETR 609 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın ardından, motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı ve olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

SÜREÇ VE CEZA BİLGİLERİ

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazanın ardından sürücüye ait kontroller yaptı. Bu kontrol sırasında motosiklet sürücüsünün sürücü belgesi olmadığı ve kask takmadığı tespit edildi. Bu durum sonucunda, motosiklet sürücüsüne toplam 19 bin 651 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.

