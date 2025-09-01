Manavgat’ta Ortağını Tabancayla Vurdu

OLAYIN GELİŞİMİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen bir cinayet olayı, alacak-verecek meselesi yüzünden yaşanan bir tartışma sonucu gerçekleşti. Olay, hamam işletmeciliği yapan Aytunç Keskin ile aralarında husumet bulunan ortağı Paşa G. arasında meydana geldi. İkili, Manavgat Side Mahallesi’nde bir sitede bulunan evde bir araya geldi. Ancak görüşme, tartışma ve sonrasında kavgaya dönüşerek, trajik bir sona yol açtı.

ŞAHISLARIN İFADELERİ VE OLAYIN SONUCU

Paşa G., tartışma sırasında ruhsatlı tabancası ile Aytunç Keskin’e ateş açtı. Silah seslerini duyan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aytunç Keskin’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Keskin’in cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısı ve adli tabip tarafından incelendikten sonra Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA BİLGİLER

Jandarma ekipleri, olay yerinde Paşa G.’yi gözaltına aldı. Paşa G.’nin İsviçre’de torna ustası olarak çalıştığı ve 10 yıl önce emekli olup Manavgat’a yerleştiği öğrenildi. Ayrıca, Paşa G.’nin birikimlerinin bir kısmıyla emlak satın alarak geçen yıl Aytunç Keskin ile ortak hamam işletmeye başladığı belirtildi. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan Paşa G., jandarma tarafından Manavgat Adliyesine gönderildi.