Manavgat’ta Otobüsle Çarpışan Bisiklet Sürücüsü Yaralandı

KAZA ANINI KAPSAYAN BİLGİLER

Manavgat’ta gerçekleşen kaza, bir otobüs ile elektrikli bisikletin çarpışmasıyla meydana geldi. Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Kürşat S. tarafından kullanılan 58 AFU 393 plakalı elektrikli bisiklet, Mevlüt Y. sürücülüğündeki 07 C 74709 plakalı otobüsle çarpıştı.

Kaza sonucu elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıya müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yaralı, daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme süreci başlatıldı. Olayın ayrıntılarına dair daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.