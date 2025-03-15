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Manavgat’ta Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı

KAZA DETAYLARI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kaza gerçekleşti. Seyir halindeki otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Bu olayda otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza, Çolaklı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. C.Ö. isimli sürücünün kullandığı 07 BFF 298 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın ardından otomobil hurdaya döndü. Olay yerindeki 112 sağlık ekibi, sürücüyü otomobilden çıkardı ve hemen müdahalede bulundu. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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