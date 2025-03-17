Manavgat’ta Otomobil Refüje Çarptı: Sürücü Yaralı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kaza meydana geldi. Refüj bordürlerine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Alanya-Antalya D-400 Karayolu, Batı Side Köprülü Kavşak yan yolunda gerçekleşti.

TEKNE SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU

Elde edilen bilgilere göre, Alanya yönünden Antalya istikametine seyir eden Can Ç.’nin kullandığı 34 AF 3400 plakalı otomobil, kavşakta aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu refüj bordürüne çarparak devrildi. Güvenlik kamerasında saniye saniye görünen kazada yaralanan sürücü Can Çelik, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.