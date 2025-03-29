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Manavgat’ta Otomobil ve Bisiklet Çarpıştı

KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

Manavgat ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi ve bu kazada bir bisiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 5057 sokaktan 5062 sokak yönüne dönmekte olan Öznur Güner’in kullandığı 07 AHJ 756 plakalı otomobil, 5062 sokakta Sorgun Bulvarı yönüne giden Tuncer Ateş’in kullandığı bisiklet ile çarpıştı.

BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrasında yaralanan bisiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde müdahale edildikten sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamalara göre, bisiklet sürücüsünün sağlık durumu iyi olarak bildirildi.

ANTALYA’da meydana gelen bu olay, bisikletlilerin güvenliği ile ilgili endişeleri bir kez daha gündeme getiriyor.

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