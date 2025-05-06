Manavgat’ta Pompalı Tüfekle Saldırı

ANTALYA’DA POMPALı TÜFEKLI SALDIRI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli tarafından pompalı tüfekle yapılan saldırı, bölgedeki halkta korku yarattı. Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1539 Sokak’ta meydana geldi. Şüphelinin ateş açtığı kişi, aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Saldırgan ise koşarak kaçtı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ

Ateş açılması üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerde, saçmaların isabet ettiği hem araç hem de çevre iş yerlerinde ciddi hasar olduğu belirlendi. Olay anını gözlemleyen lokantada yemek yiyen vatandaşların yaşadığı korku ve panik, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin elindeki tüfekle koşarak kaçışı da açıkça görüldü.

KAÇAN ŞÜPHELİ İÇİN OPERASYON İLERLİYOR

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını devam ettiriyor. Olayın detayları ve şüphelinin kimliği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.