Manavgat’ta Rüşvet İddiaları Soruşturması Başladı

YOLSUZLUK OPERASYONUNDA YENİ GELİŞMELER

Manavgat Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen “yolsuzluk” ve “rüşvet” operasyonunda tutuklanan Mesut Kara ve İlker Günay, ek ifadeleriyle önemli bilgiler verdikten sonra adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat Belediyesi ve bağlı birimlerde görev yapan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, altı belediye başkan yardımcısı, üst düzey yöneticiler, belediye çalışanları ve bazı iş insanlarının yer aldığı rüşvet, yolsuzluk ve zimmete para geçirme iddiaları üzerine 7 Mayıs’ta soruşturma başlattı.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Bu soruşturma çerçevesinde 4 Temmuz’da 41 şüpheli için gözaltı kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan kişilerden altısı savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakıldı. CHP’li Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da bulunduğu toplam 19 şüpheli tutuklandı, 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mesut Kara ve İlker Günay, yapılan işlemler sonrasında bugün tahliye edildi.

İFADENİN ETKİSİ VE GELECEK ADIMLAR

Mesut Kara ve İlker Günay’ın bir süre önce savcılığa verdikleri ek ifadeler sonucunda, samimi ikrar ve daha önce soruşturmaya dahil olmayan kişi ile olayları anlattıkları ifade edildi. Savcılığın araştırmaları, her iki şüphelinin ifadelerinin doğruluğunu ortaya koydu. Bu ifadelerle beraber operasyonun genişletilebileceği değerlendiriliyor. İki şüpheli, samimi ikrar ve etkin pişmanlık sebebiyle sulh ceza hakimi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.