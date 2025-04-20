Manavgat’ta Safari Aracı Kaza Yaptı

MANAVGAT’TA SAHİL SAFARİ KAZASI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir safari aracı, park halindeki bir minibüse çarparak kaza yaptı. Olayda ön tekerleği fırlayan araç, hemen sonrasında başka bir tekerleğini kaybederek 100 metre ilerideki bir iş yerine girdi. Bu anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

SAFARİ ARAÇLININ KAZA ANI

Manavgat-Antalya D-400 kara yolunda, turistleri safariye götüren Ali Kiraz’ın kullandığı 07 LTC 92 plakalı safari aracı, Ilıca Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonu önüne geldiği sırada tekerleklerden biri aniden fırladı. Kontrol kaybı yaşayan safari aracı, yol kenarında park halindeki 07 LDZ 58 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle, safari aracının diğer ön tekerleği de kopma yaşadı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sırasında, kapının önünde bulunan Rus uyruklu bir turist, fırlayan tekerleği görünce panikleyerek kendini iş yerinin içine attı. Kazada yaralanan safari aracındaki Alman turistler Daniel Schoene ve Tiefert Czeskleda, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde safari aracının minibüse çarpma anı, daha sonra kopan tekerleğin ilerleyişi ve kapının önündeki Rus turistin panikleyerek içeri girmesi net bir şekilde gözlemlenebiliyor.