Manavgat’ta Sanat Sergisi Açıldı

HÜKÜMLÜLERDEN SANATSAL ÇALIŞMALARA DESTEK

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, hükümlü ve tutukluların eserlerinin yer aldığı “Görsel Sanatlar Resim Sergisi” düzenlendi. S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda 194 hükümlü ve tutuklunun sanatla rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde akrilik, guaj boya ve kara kalem teknikleriyle ürettiği eserler, bir alışveriş merkezinde sanat tutkunlarının beğenisine sunuldu.

SORUMLULUK VE TOPLUMA KAZANDIRMAK

Açılışta konuşma yapan Manavgat Cezaevi Savcısı Kemal Doğtekin, ceza infaz kurumlarının temel amacının yalnızca cezalandırmak olmadığını, aynı zamanda bireyleri topluma sorumlu bireyler olarak kazandırmak olduğunu vurguladı. Cezaevi bünyesinde Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği içinde sunulan kursların hükümlülerin sanatsal ifade yeteneklerini geliştirdiğini belirten Doğtekin, “Ceza infaz kurumlarımızda uygulanan eğitim ve sosyal faaliyetler, hükümlülerin içsel dönüşümlerine katkı sağlamakta, onları suç işlememeye yönlendirmeyi hedefliyor,” diye ekledi.

EĞİTİM SÜREKLİLİĞİ VE BAŞARI

Manavgat Halk Eğitim Merkezi Resim Öğretmeni Ahmet Çeber, cezaevinde yaklaşık iki yıldır resim eğitimi verdiğini anlattı. Rehabilitasyon ve psikolojik destek alanında önemli bir çalışma yürüttüklerini belirten Çeber, “Kara kalem ile başladığımız eğitimlerimizi, tuval üzerindeki çalışmalarla sürdürdük. Elde ettiğimiz eserler, kamuoyuyla paylaşılmayı hak ediyordu,” şeklinde konuştu.

Açılış etkinliğine, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, cezaevi yetkilileri, kamu kurumlarının temsilcileri ve eğitmenler katıldı.