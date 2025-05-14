Manavgat’ta Sürücü Kaçtı, Cezası 35 Bin TL

MANAVGAT’TA MOTOSİKLET DENETİMİ SIRASINDA ÇİFTE CEZA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında dikkat çekici bir olay yaşandı. Sürücü, motosikletini ve arkadaşını bırakıp hızla kaçtı. R.A. hakkında toplam 35 bin 239 TL ceza uygulandı. Olay, güvenlik kameralarına da yansıdı.

DURDURULAN MOTOSİKLETTE CEZALAR YAĞDI

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, dün saat 12.30 sıralarında Aşağı Pazarcı Mahallesi’nde plakasız motosiklet üzerinde kasksız ve koruyucu kıyafetsiz şekilde bulunan iki kişiyi durdurdu. Polis, sürücüden kimlik numarasını talep etti. Ancak motosiklet sürücüsü, polislerin inceleme yaptığı sırada motosikleti ve arkadaşını bırakarak hızla kaçmaya başladı.

SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ, CEZA KESİLDİ

Polis ekipleri, motosikletin bıraktığı arkadaşından sürücünün R.A. olduğunu tespit etti ve R.A.’nın ehliyetinin de yetersiz olduğu anlaşıldı. R.A. hakkında ‘Kask takmamak’, ‘Yetersiz sürücü belgesi’ ve ‘Plakasız araç kullanmak’ suçları kapsamında toplam 35 bin 239 TL ceza uygulandı. Olay çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, polis ekibinin durdurduğu motosikletteki iki kişinin inmesi, sürücünün hızla kaçması net bir şekilde görünüyor.