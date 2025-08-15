Manavgat’ta Tarihi Eser İhbar Edildi

MANAVGAT’TA TARİHİ ESER İHBARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Manavgat’ta tarihi eser satışına dair gelen ihbar ile birlikte müze ve jandarma ekipleri harekete geçti. İş yeri sahibi Osman Kaplan, kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetti. Kaplan, satılık olmayan taşları müzeye teslim ettiklerini ve atölyelerindeki malzemelerin restorasyon amaçlı kullanıldığını açıkladı. Osman Kaplan, “Hakkımda haksız suçlamalar, iftiralar ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden paylaşımlar yapıldı. Kimse bu şekilde bizi karalayamaz” dedi.

ROMA DÖNEMİNE AİT ESERLERİN SATILIŞI TESPİT EDİLDİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yer alan bir dekorasyon ve mobilya imalat atölyesinde, Roma dönemine ait mermer sütun başlıkları ve 300-400 yıllık Osmanlı evlerinden sökülmüş ahşap kapı, pencere gibi iç malzemelerin satıldığı öğrenildi. İhbar sonrası harekete geçen Side Müzesi ve jandarma ekipleri, ilgili eserleri inceleyerek müzeye nakletti. Akseki’nin Sarıhacılar Mahallesi ile İbradı’nın Ormana Mahallesi’ndeki tarihi düğmeli evlerden çıkarıldığı belirtilen ürünler, atölyede satışa sunuluyordu.

RESTORASYON UZMANI İHBARDA BULUNDU

Restorasyon uzmanı Cemil Karabayram, atölyede eski kapıların 30-40 bin lira civarında satışa sunulması üzerine durumu sosyal medya aracılığıyla ihbar etti. Antalya Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü talimatıyla jandarma nezaretinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda onlarca eser müzeye teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Osman Kaplan hakkındaki suçlamaları şiddetle yalanladı.

MÜŞTERİ İLE YAŞANAN İLETİŞİM

Kaplan, “Bundan yaklaşık 2-3 gün önce bir müşterimiz dükkanımıza geldi. Antika ve eskitme tarzı ürünlere bakarken video çekmeye başladı. Bana, “Ben restorasyoncuyum, seninle ticaret yapmak istiyorum” dedi. Bazı ürünlerin resimlerini çekerken nereden geldiğini, nasıl alındığını ve fiyatlarını sormaya başladı” diyerek durumu anlattı. Ayrıca, mağazasında eski kapıların yanı sıra Niğde’den gelen dolaplar ve eski eşyaların da bulunduğunu belirtti.

TAŞLAR MÜZE EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Kaplan, dışarıda bulunan bir taşın 6 yıl önceye ait olduğunu ve o taş için de müşterinin kendisine fiyat sorduğunu ifade etti. “Ben, taşın satılık olmadığını, buradaki dükkanın maskotu olduğunu söyledim. Bunların dışında, Sorgun’dan alınan ve koruma altında olan taşlar da dükkanımızda mevcut. Ancak bu müşteri hakkında suç duyurusunda bulundu” açıklamasında bulundu. Müze yetkililerine teslim ettikleri taşlar konusunda ise, “Kimse bu şekilde bizi karalayamaz” ifadesini kullandı.