Manavgat’ta Tarihi Eserler Bulundu

MANAVGAT’TA TARİHİ ESER OPERASYONU

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir mobilya dekorasyon firmasının merkezi ve deposunda tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirilmiş. Yapılan aramada, çoğu tarihi evlerden yağmalandığı düşünülen tarihi eserler ele geçirilmiş. Eski Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, Manavgat’taki firmaya ait merkez ile depoya giderek inceleme yapmış. Karabayram, iş yerinde Roma dönemine ait 1500 yıllık sütun başlıkları ve özel işlenmiş taşların yanı sıra, Akseki bölgesindeki tarihi evlerden yağmalandığı değerlendirilen Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait kapı, pencere, dolap, kilim gibi tarihi niteliğe sahip malzemeleri görüntülemiş.

KÜLTÜREL MİRASIN YAĞMALANMASINA TEPKİ

Karabayram, Akseki, Ormana, İbradı ve Sarıhacılar bölgelerindeki tarihi evlerden yağmalandığı değerlendirilen eserlerin satışının yapıldığı iş yerinin önünde açıklamalarda bulunmuş. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Antalya-Manavgat yol güzergahında bir iş yerini ziyaret ettim. Tarafıma bir ihbar ulaştı. Bu ihbarda Akseki bölgesinden, İbradı’dan, Ormana’dan, Sarıhacılar’dan tarihi yapıların bağrından koparılan kapıların, pencerelerin, iç malzemelerin ticarete dökülüp satıldığı bir noktadayım. İçeriyi bir müşteri gibi ziyaret ettim. Bunu yapanları ilk önce affetmenin mümkün olmadığını, tabi kendilerine söylemedim. Güler yüzle dolaştım ama içim kan ağladı.” diyerek, yapılanların doğru olmadığını ifade etmiş ve tarihi eserlerin yok edilmesini şiddetle kınamış.

TARİHİ ESERLERİN KORUNMASI GEREKEN BİR KONU

Karabayram, “Tarih hepimizin, bu tarihin emanetleri bizim. Bunların içerisi küçük objelerden, kendine menfaat temin etmek isteyen, ticaret amaçlı kullanmak isteyenleri başta Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na buradan sesleniyorum, gereğini yapın. Sayın Antalya valimiz Hulusi Şahin Bey, saygıdeğer müze müdürleri, özellikle Side müze müdürümüzü göreve davet ediyorum” şeklinde uyarılarda bulunmuş. Akseki, İbradı, Ormana ve Sarıhacılar’dan çalınan tarihi yapılarla ilgili hesap sorulmasını istiyormuş. Eserlerin Antalya’nın tarihi açısından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Karabayram, “Bu tarih ilelebet yaşatılmalıdır.” diyerek ilgili kurumların gerekeni yapmasını ummuş.

ESERLERİ KORUMA ALTINA ALINDI

Cemil Karabayram’ın ihbarı sonrasında gerçekleştirilen operasyonla birlikte tüm tarihi eserlere el konulmuş ve iş yeri yetkilileri hakkında soruşturma başlatılmış. Ele geçirilen eserler arasında çok sayıda tarihi eve ait kapı, pencere, dolap ve diğer iç malzemelerin yanı sıra, 15’inci yüzyıla kadar uzanan sedir ağacından oyma yapılmış külahlı ocak başlığı bulunuyormuş. 300-400 yıllık kök boyalı dolaplar ve Roma dönemine ait 1500 yıllık sütun başlıkları gibi eserlere de rastlanmış.