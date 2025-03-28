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Manavgat’ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

TRAFFIC ACCIDENT IN MANAVGAT

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ve otomobil arasında gerçekleşen bir trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Kavaklı Mahallesi’nde, Şeyh Şamil Caddesi üzerinde meydana geldi.

MOTOSİKLET VE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI

Olay, Kavaklı Mezarlığı yönünde seyir halindeki Musa Ö.’nün kullandığı 07 BCG 657 plakalı motosikletin, 6551 sokak istikametinde ilerleyen Uğraş A.’nın kullandığı 07 NPG 47 plakalı otomobille çarpışması ile ortaya çıktı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsüne 112 Sağlık ekibi müdahale etti ve yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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