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Manavgat’ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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MANAVGAT’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi’nde M.A.Ç. ve bazı şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı yönünde bilgiler üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Alınan arama kararı sonrasında, İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amirliği, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Side Jandarma Karakolu ekipleri belirlenen adreste operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Gerçekleştirilen operasyonda Z.C., M.A.Ç. ve O.B. ile birlikte D.A. ve Ş.T. adlı kadınlar da gözaltına alındı. Şüphelilerin evleri ve üstlerinde yapılan aramalarda ‘Ji’ olarak bilinen 507 gram sıvılaştırılmış metamfetamin, 6 ekstazi hapı ve 345,48 gram metamfetamin ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon sırasında bir kadın şüphelilere, “Yanındayım sonuna kadar” diyerek destek verirken, dikkat çekti.

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