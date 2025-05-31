Manavgat’ta Yağmur Nedeniyle Kaza Oldu

ANTALYA’DA ZİNCİRLEME KAZA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde etkili olan yağmur sonrası kayganlaşan yolda zincirleme kaza yaşandı. Olayda 3 araç birbirine girdi ve 1 kişi yaralandı. Kaza, Manavgat Aydınevler Mahallesi 5536 Sokak’ta gerçekleşti.

KAZANIN SEBEPLERİ

Edinilen bilgilere göre, Askerlik Şubesi istikametinden Hasan Ali Yücel Caddesi’ne doğru inen Salih Ç. yönetimindeki 07 LRG 21 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde gerekli duruşu yapamadı. Sonuç olarak, önünde duran Ferhat G. tarafından sürülen 60 TU 537 plakalı araca çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle, arkada bulunan Hamza Bostancı’nın kullandığı 07 BIF 329 plakalı araç da zincirleme şekilde çarpmalara dahil oldu.

BİLGİLER VE MÜDAHALE

Zincirleme kazada, 07 BIF 329 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ceren B. yaralandı. Olayın hemen ardından durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen 112 sağlık ekibi, yaralıya burada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hamza Bostancı’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.