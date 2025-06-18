Manavgat’ta Yaya Geçidinde Kaza

KAZA ANINI DUYURMA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidinde bir kamyonetin çarptığı 71 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi’nde, Çağlayan Anadolu Lisesi önündeki yaya geçidinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; İmam Hatip Lisesi’nden Sarı Köprü yönüne doğru hareket eden Mert K. tarafından kullanılan 07 APH 509 plakalı kapalı kasa kamyonet, yaya geçidinden geçmeye çalışan Sevim A.’ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaralıya, hızlı bir şekilde ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan Sevim A.’nın, elindeki pazar arabasıyla yürüyerek sokak sokak dolaşıp meşrubat kutuları topladığı görüldü ve kaza sırasında arabasında çok sayıda kutu bulunduğu gözlemlendi.