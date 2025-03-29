Manavgat’ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

KAZA ANINI GÖSTEREN GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI VAR

Antalya’nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobilin kapalı kasa kamyonete arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerinde, Çakalderesi yönünden gelip Emniyet Müdürlüğü istikametine giden Özkan Çetin’in kullandığı 34 KPG 536 plakalı Citroen marka ticari araca, aynı yönde ilerleyen Ferhat Köse’nin kullandığı 07 AIE 663 plakalı Citroen C-Elysée marka otomobilin çarpmasıyla oldu.

YARALIYA MÜDAHALE EDİLDİ

Kazanın anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Kaza sırasında otomobilde bulunan Naime Köse yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, kaza yerindeki incelemelere başladı.