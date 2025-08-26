Manavgat’taki Otele Elektrik Yoktur!

ANTALYA’DA OTELDE YAŞANAN SIKINTILAR

Tatilciler mağdur durumda

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir otelde konaklayan tatilciler, çalışanların maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bırakması ve elektrik kesintisi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Tatilciler, otel hizmetlerinin yetersiz olduğunu ve durumdan rahatsızlık duyduklarını belirtti. Otelin genel müdürü ise iş bırakmanın söz konusu olmadığını ve elektrik kesintisinin normal bir durum olduğunu savundu.

ÇALIŞANLAR MAAŞ ALAMADIĞI İÇİN İŞ BIRAKTI

Otelin müşterileri, çalışanların maaş almadıkları iddiasıyla iş bıraktığını ifade ederken, elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Evrenseki Mahallesi’ndeki otelde konaklayan tatilciler, iş bırakma durumu nedeniyle odaların temizlik durumunun kötü olduğunu, yemeklerin az çıktığını dile getirdi. Bir tatilci, 3 çocuk ve eşiyle yaşadıkları zorlukları aktararak, “Böyle tatil, böyle rezalet otel görmedim. Temizlik çok kötü. Personel de 1,5 aydır maaş alamıyormuş. Ne olacak halimiz? Perişan durumdayız” diye konuştu.

OTEL YETKİLİSİ DURUMU SAVUNDU

Otel müdürü İbrahim Üstüntaş, personelin iş bırakmasının söz konusu olmadığını söyleyerek, “Elektrik sıkıntısından dolayı bir mağduriyet yaşandı. Bunun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Müşterilerin şikayetleri ise hayatın olağan durumunda olan şeyler” dedi. Durumu normalleştirerek, “Elektrik kesintisi TEDAŞ’ın sisteminden kaynaklanıyor” ifadesini kullandı. Öte yandan otelde kalan bazı tatilcilerin yaşanan sıkıntılar nedeniyle ayrıldığı gözlemlendi.