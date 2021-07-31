Manavgat’tan acı haber geldi! 2 orman işçisi can verdi

Türkiye’nin dört bir yanını saran yangınlarla mücadele devam ederken, Manavgat’ta 2 orman işçisinin can verdiği öğrenildi.

Türkiye, birçok noktada orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Mücadelenin dördüncü gününde 5 ilde 10 yangın devam ediyor. Bakan Pakdemirli son olarak 88 yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Manavgat’ta günlerdir süren yangın çalışmalarında iki yangın işçisi hayatını kaybetti. Arazözde görevli 4 yangın işçisinden 2’sinin cansız bedenine ulaşılırken, 2’si de yaralandı.

28-29-30 Temmuz tarihlerinde Türkiye 74 farklı noktada orman yangını çıktı. Ekipler yangınlarla mücadelelerini sürdürüyor.

Sosyal medya hesabından yangınla ilgili son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son paylaşımında toplam 98 adet orman yangınının 88’inin kontrol altına alındığını bildirdi.

ADANA

Adana’nın Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda, 28 Temmuz’da saat 19.45 civarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve söndürme ekibi sevk edildi.

Alevlere 3 gün boyunca havadan ve karadan müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Üç gün önce Kozan ilçesinde orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbiren boşaltılmış, bazı evler de alevlerden etkilenmişti. Salmanlı Mahallesi’ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarmıştı.

ADANA-ALADAĞ

Adana’nın Aladağ ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Boztahta Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz’da saat 03.00 civarında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ekipler, günün ilk ışıklarıyla alevlere söndürme helikopterleri ve uçakla müdahale ediyor.