Mance, Romulo’nun Transferini Değerlendirdi

TRANSFER TEKLİFLERİ VE ROMULO

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Brezilyalı futbolcu Romulo için ciddi transfer teklifleri geldiğini duyurdu. Mance, “Bize verilen bonservisten memnun olmazsak kendisi burada kalacak.” şeklinde konuştu. Mance, Gürsel Aksel Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında, sezon boyunca takıma destek veren taraftarlara teşekkür etti.

KADRODAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Takımdan ayrılacak oyuncularla birebir görüşme yapacağını belirten Mance, “Futbolda bazen iyi insanları da kaybetmek zorunda kalırsınız. Tabii ki giden ve kalan oyuncularımız olacak. Aynı zamanda bazı oyuncularımızın transferleri gerçekleşecek. Ama stratejik olarak 1-2 oyuncumuzu satacağız. Daha fazlasını satmayacağız. Çünkü daha başarılı olmak istiyoruz, daha ileri hedeflere varmak istiyoruz.” ifadesini kullandı.

KAPTAN VE SAKAT OYUNCULAR

Mance, takım kaptanı İsmail Köybaşı’na bir sezon daha kalması için teklif yapacaklarını aktardı. Sakatlığı nedeniyle geçen sezonu büyük bir bölümünde oynayamayan Isaac Solet ile ilgili farklı çözüm yolları arayacaklarını dile getirdi.

ROMULO’NUN DURUMU

Ivan Mance, Romulo’nun gösterdiği başarılı performans sonrası transfer teklifleri aldığını açıkladı. “Romulo çok fazla ilgi çeken bir oyuncu ve kendisiyle ilgili çok büyük bir teklif de aldık. Göztepe tarihine bakarsak, açık ara en büyük transfer teklifi de diyebiliriz.” diyen Mance, “Ama bize verilen bonservisten memnun olmazsak kendisi burada kalacak.” vurgusunu yaptı. Romulo için rekor bir transfer teklifi aldıklarını belirten Mance, “Çift hanelere ulaşan bir transfer teklifiydi.” dedi.