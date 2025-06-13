Manchester City, 2024-2025 İçin Harcıyor

YENİ TRANSFER STRATEJİSİ

İngiltere Premier Lig’de geçtiğimiz yıl hayal kırıklığı yaşayan ve düşüşü telafi etmek için transfere yönelen Manchester City, aynı stratejiyi sürdürmeye devam ediyor. Kulüpler Dünya Kupası öncesinde Pep Guardiola’nın istediği oyuncuları kadrosuna katmaya başlayan City, yeniden büyük miktarda para harcamaya başladı. Geçtiğimiz sezon yaptığı devasa transfer harcamalarıyla dikkat çeken İngiliz ekip, bu sezona da iddialı bir başlangıç yaparak, büyük bir piyasa girişi yaptı.

ŞİMDİDEN PEŞPEŞE TRANSFERLER

Yaz transfer dönemi daha yeni başlasa da, Manchester City şimdiden 4 transferi tamamlamış durumda. 2024-2025 sezonunda 6 oyuncu için toplam 243 milyon Euro bonservis harcayan kulüp, daha sezonun başında kasasından 143 milyon Euro çıkararak dikkat çekti. Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri ve Rayan Cherki gibi oyuncular için verdiği bütçenin ardından, son olarak 18 yaşındaki genç yetenek Sverre Nypan’ın transferi için kulübü Rosenborg’a bonservis ödedi.

Yeni bir kadro oluşturma ve geleceğe yatırım hedefiyle hareket eden Manchester City, son 10 transferine toplam 386 milyon Euro bonservis ödemiş oldu. Transfer sezonunun henüz başında olmamız ve Manchester City’nin transfer defterini kapatmamış olması, kulübün harcayacağı miktarlar hakkında merak uyandırıyor. İşte, Manchester City’nin son 10 transferi için yaptığı bonservis ödemeleri.