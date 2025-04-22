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Manchester City Aston Villa Canlı İzle

İZLEME KAYNAKLARI

Manchester City ve Aston Villa maçını canlı izlemek isteyenler, bu karşılaşmanın yayın detaylarını araştırıyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak olan maçın keyfini, haberimizin içerisindeki bilgilerle çıkarabilirsiniz. Mücadele İngiltere’nin Manchester şehrindeki Etihad Stadyumu’nda gerçekleşecek.

YAYIN PLATFORMU

Maçın canlı yayını için tercih edebileceğiniz en uygun seçenek Bein Sports. Bu kanaldan maçın heyecanını izlemek için öncelikle platformun abonesi olmanız gerekiyor. Manchester City Aston Villa karşılaşmasını canlı izleme imkânına sahip olmak için gereken adımları takip edebilir, iyi seyirler dileyebilirsiniz.

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