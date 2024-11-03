Manchester City, Bournemouth’a Yenik Düştü

İNGİLTERE PREMIER LİG’DE ŞOK SONUÇ

İngiltere Premier Lig’in 10. hafta maçı kapsamında Manchester City, Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Vitality Stadı’ndaki karşılaşmada ev sahibi ekip, 2-1’lik skorla galip geldi.

BAŞARILI GOLLER

Ev sahibi taraf, maça hızlı başladı ve 9. dakikada Semenyo’nun attığı golle öne geçti. Ardından, 64. dakikada Evanilson skoru 2-0’a taşıdı. Manchester City, son dakikalarda Josko Gvardiol’un 82. dakikada kaydettiği golle farkı 1’e indirdi. Ancak maçta başka gol yaşanmadı ve sonuç 2-1 olarak belirlendi. Gvardiol’un golünde ilk asist, İlkay Gündoğan’dan geldi.

LİDERİ DEĞİŞTİREN HAFTA

Bu sonuçla birlikte Manchester City, Liverpool’un kazandığı haftada zirveye yerleşemedi ve 23 puanla 2. sırada kaldı. Bournemouth ise bu galibiyetle puanını 15’e çıkardı. Önümüzdeki hafta Manchester City, Brighton ile mücadele edecekken Bournemouth ise Brentford’un konuğu olacak.