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Manchester City Brighton Maçı Canlı Yayın Bilgisi

CANLI YAYIN İÇİN DETAYLAR

Manchester City ile Brighton arasındaki maçın heyecanına ortak olmak isteyenler, canlı yayın detayları için araştırmalar yapıyor. Manchester City Brighton maçı, heyecan dolu anları ekran başında yaşamak isteyen futbolseverler için önemli bir fırsat sunuyor.

MAÇIN YERİ VE ZAMANI

“Manchester City Brighton maçını Bein Sports’tan canlı olarak izleyebilirsiniz.” Bu maçı izlemek isteyenlerin, platformun üyesi olmaları gerekiyor. Maç bu akşam saat 18.00’de başlayacak ve Manchester’da, Etihad Stadyumu’nda gerçekleşecek. İyi seyirler dileriz!

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