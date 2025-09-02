Manchester City, Donnarumma’yı Transfer Ediyor

MANÇESTER CITY’DEN GÜÇLÜ KALİCİ TRANSFERİ

Premier Lig takımlarından Manchester City, Paris Saint-Germain’de forma giyen İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma’yı kadrosuna kattığını duyurdu. Ederson’un Fenerbahçe’ye transferinin ardından kaleye takviye yapan Manchester City, bu önemli transferle hedeflerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

SÖZLEŞME VE BONSERVİS DETAYLARI

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan kaleci ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Ayrıca, Paris Saint-Germain’e 35 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği de belirtildi. Donnarumma’nın daha önceki kariyeri, Manchester City’nin savunmasını daha da güçlendirecek önemli bir avantaj sağlıyor.

DİNLENMEZ PERFORMANS

26 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain ile toplamda 46 resmi maçta forma giydi. Bu maçlar arasında 24 Fransa Ligue 1, 15 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 7 FIFA Dünya Kulüpler Kupası yer aldı. Donnarumma, 16 maçta kalesini gole kapatarak dikkat çekici bir performans sergiledi.