Haberler

Manchester City Wydad Canlı Yayın Nerede?

CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Manchester City Wydad maçı heyecanını kaçırmak istemeyenler için canlı yayın seçenekleri araştırılmakta. Maçın canlı izlenebileceği yerler hakkında bilgi almak isteyenler için gerekli detaylar haberimizde bulunuyor. Manchester City Wydad maçını canlı izlemek için haberimizin içeriğindeki bilgilere göz atarak keyifli bir izleme deneyimi yaşayabilirsiniz.

MAÇ BİLGİLERİ

Manchester City Wydad maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma Philadelphia’da bulunan Lincoln Financial Field Stadyumu’nda gerçekleşecek. İzleyiciler, maçın heyecanına TRT 1 ekranlarından canlı olarak katılabilir. İyi seyirler dileriz!

ÖNEMLİ

Haberler

MHP MYK Üyesi Ertekin, İsrail’i eleştirdi

MHP MYK Üyesi Mehmet Ertekin, bir programda İsrail’in hedefleri ve anayasa tartışmaları üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Devlet Bahçeli'ye desteğini vurguladı.
Haberler

Mudurnu’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü; soğutma çalışmaları devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.