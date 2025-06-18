Manchester City Wydad Canlı Yayın Nerede?

CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Manchester City Wydad maçı heyecanını kaçırmak istemeyenler için canlı yayın seçenekleri araştırılmakta. Maçın canlı izlenebileceği yerler hakkında bilgi almak isteyenler için gerekli detaylar haberimizde bulunuyor. Manchester City Wydad maçını canlı izlemek için haberimizin içeriğindeki bilgilere göz atarak keyifli bir izleme deneyimi yaşayabilirsiniz.

MAÇ BİLGİLERİ

Manchester City Wydad maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma Philadelphia’da bulunan Lincoln Financial Field Stadyumu’nda gerçekleşecek. İzleyiciler, maçın heyecanına TRT 1 ekranlarından canlı olarak katılabilir. İyi seyirler dileriz!