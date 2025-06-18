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Manchester City Wydad Maçı TRT 1’de

MAÇ İZLEME FIRSATI

Manchester City ile Wydad arasında düzenlenecek karşılaşmanın heyecanını kaçırmak istemeyen futbolseverler, canlı yayın imkanlarını araştırıyor. Manchester City Wydad maçı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizin içinde yer alıyor.

YAYIN KANALI

Manchester City Wydad maçını TRT 1 üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Maçın başlaması için geri sayım sürerken, futbol tutkunları keyifli bir karşılaşmanın heyecanına ortak olmaya hazırlanıyor.

MAÇIN ZAMANI VE MEKANİ

Bu akşam saat 19.00’da başlayacak olan Manchester City Wydad maçı, Philadelphia’da bulunan Lincoln Financial Field Stadyumu’nda gerçekleşiyor. Maç saatine doğru futbolseverler için heyecan doruk noktasına ulaşıyor. İyi seyirler!

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