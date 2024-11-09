“Manchester City Yenilgileriyle İleriye Gidemiyor”

HAFTA ANALİZİ

İngiltere Premier Lig’in 11. haftasında Manchester City, deplasmanda Brighton’a 2-1 yeniliyor. American Express Stadı’nda gerçekleşen maçta Brighton, gollerini 78. dakikada Joao Pedro ve 83. dakikada Matt O’Riley ile atıyor. Manchester City’nin tek golü ise 23. dakikada Erling Haaland’dan geliyor.

GEÇMİŞTEN BİR İSTATİSTİK

Bu sonuçla birlikte Manchester City, Ağustos 2006’dan bu yana ilk kez tüm kulvarlarda üst üste 4. kez sahadan yenilgi ile ayrılıyor. İngiliz ekibi, son döneminde ligde Bournemouth’a (2-1) ve Brighton’a (2-1), İngiltere Lig Kupası’nda Tottenham’a (2-1) ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Sporting Lizbon’a (4-1) mağlup oluyor.