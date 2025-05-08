Manchester United 4-1 Kazandı, Finale Geçti

MAÇIN SONUCUNUN DETAYLARI

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Manchester United, önceki maçta 3-0 aldığı avantajın ardından Athletic Bilbao ile karşılaştı. Old Trafford’da yapılan bu rövanş maçında, Manchester United 4-1 galip geldi. Maçtaki ilk gol, 31. dakikada Bilbao’dan Mikel Jauregizar ile geldi. Manchester United, ikinci yarıda daha fazla baskı kurarak, 72. dakikada Mason Mount’un şık vuruşuyla eşitliği sağladı. Ayrıca, turun ilk maçında gol atan Brezilyalı oyuncu Casemiro, 80. dakikada etkileyici bir kafa golü ile takımını öne geçirdi. Sonrasında, 85. dakikada Danimarkalı forvet Rasmus Höjlund, boş kaleye gol atarak farkı ikiye çıkardı. Maçta son noktayı koyan isim yine Mason Mount oldu. İngiliz futbolcu, 90+1’inci dakikada orta sahadan gönderdiği harika golle skoru 4-1 yaparak maçın sonucunu belirledi. Milli kaleci Altay Bayındır ise yedek kulübesinde maçı tamamladı. İlk maçtaki 3-0’lık galibiyetin ardından, Manchester United, rövanşta da 4-1 kazanarak toplamda 7-1’lik bir üstünlük elde etti ve finale yükseldi.

TOTTENHAM’IN RÖVANŞ MAÇI

Yarı finalin diğer ayağında ise Tottenham Hotspur, 3-1 kazandığı ilk maçın ardından Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. Norveç’te gerçekleştirilen rövanş mücadelesi, 0-0 biten ilk yarının ardından, ikinci yarıda hareketlendi. 63. dakikada İngiliz golcü Dominic Solanke, Tottenham’ı öne geçirdi. Bu golden sonra konuk ekip, oyunun dengesi tamamen kontrol altına alarak 69. dakikada Pedro Porro ile farkı ikiye çıkardı. Maç, 2-0 sona erdi. Bu sonuçla birlikte toplamda 5-1’lik bir avantaj sağlayan Tottenham Hotspur, finale yükselen bir diğer takım oldu. Tottenham, 21 Mayıs’ta İspanya’nın Bilbao kentinde gerçekleşecek olan İngiliz finalinde Manchester United ile karşılaşacak.