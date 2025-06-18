Manchester United, Altay Bayındır’ı Satışta

MANCHESTER UNITED’DAN ALTAY BAYINDIR’A İLGİSİZLİK

Manchester United, milli kaleci Altay Bayındır’ın geleceği konusunda net bir karar aldı. 27 yaşındaki kaleci, gelecek sezon için kulüp tarafından kadroda düşünülmüyor. Bu durum üzerine İngiliz ekibi, Altay Bayındır’ı satış listesine ekleyerek gelen tekliflere açık olma kararı aldı.

Altay Bayındır’ın geleceği ile ilgili gelişmeler dikkat çekerken, Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor, kaleciyi transfer etmek için girişimde bulundu. Ancak Rizespor, Altay Bayındır’dan olumsuz bir geri dönüş aldı. Tecrübeli kalecinin, kariyerine ya dört büyük takımda ya da Avrupa’da devam etme isteği olduğu öğreniliyor.